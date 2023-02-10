Палестинец въехал на машине в остановку в Иерусалиме, два человека погибли

Палестинец врезался на машине в автобусную остановку в Иерусалиме

Фото: Amir Levy / Getty Images

Палестинец въехал на автомобиле в автобусную остановку в восточной части Иерусалима, сообщает i24. Погибли шестилетний ребенок и молодой мужчина, по меньшей мере пять человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Нападавший задержан. По данным источников i24, это 31-летний Хоссейн Карака — вероятно, житель палестинского района Аль-Исавия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал злоумышленника террористом и выразил соболезнования семьям погибших. Он распорядился оцепить дом нападавшего и снести его. Так израильские власти поступают с жилищами палестинцев, обвиняемых в терактах.

По данным The Times of Israel, полиция также назвала случившееся терактом.