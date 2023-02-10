Швейцария начала переговоры с НАТО о совместных учениях

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Швейцария начала переговоры о совместных учениях с НАТО и заявила о намерении направить своих офицеров в командную структуру альянса, говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

«В настоящее время обсуждаются варианты, включающие, например, развертывание швейцарского штаба и офицеров связи в командной структуре НАТО или участие в центрах передового опыта НАТО», — заявили в Федеральном совете Швейцарии. Центры передового опыта НАТО представляют собой военно-научные учреждения, финансируемые странами, участвующими в их работе.

Уточняется, что страна участвует в программе «Партнерство во имя мира» с НАТО с 1996 года, в связи с чем швейцарская армия налаживает оперативную совместимость с альянсом. Также Швейцария с лета 2021 года состоит в дочерней структуре альянса Cooperative Cyber Defense CoE, который занимается защитой информации.

8 февраля постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила на заседании Совета Безопасности организации о готовности предложить посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине.