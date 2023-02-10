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Британский медиарегулятор начал проверку статьи о Меган Маркл

Британский медиарегулятор начал проверку статьи телеведущего Кларксона о Меган Маркл

Британская независимая организация по соблюдению стандартов в прессе (IPSO) начала проверку статьи телеведущего Джереми Кларксона о жене принца Гарри Меган Маркл, сообщает Sky News.

В декабре прошлого года Кларксон в колонке для The Sun написал, что ненавидит Маркл «на клеточном уровне» и мечтает о дне, когда Меган «проведут голой по улицам всех городов Великобритании, и толпа людей скандировала бы бросала в нее экскременты и скандировала: «Позор!».

Статья телеведущего вызвала скандал. В частности, дочь Кларксона Эмили заявила, что выступает против всего, что он написал о Маркл. Газета Variety со ссылкой на источники сообщила, что из-за негативной реакции Amazon не будет продлевать контракты с Кларксоном. В IPSO заявили о получении более 25 тыс. жалоб на статью.

По просьбе Кларксона колонку удалили с сайта The Sun, а редакция извинилась перед читателями. Телеведущий заявил, что сделал плохую отсылку на сцену из сериала «Игра Престолов» и сказал, что «глубоко сожалеет». «Я в ужасе от того, что причинил столько боли, и я буду осторожнее в будущем», — пообещал он.

Кларксон заявил, что написал Маркл и принцу Гарри электронное письмо с извинениями. Однако герцог и герцогиня Сассекские отвергли извинения, отметив, что телеведущий «писал исключительно принцу».

Теги
Великобритания Меган Маркл Джереми Кларксон
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