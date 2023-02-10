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Литва передаст Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

Минобороны Литвы передаст Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

Литва начала передачу Украине 36 зенитных орудий Bofors L70, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас на брифинге, передает РБК Украина.

По его словам, Bofors L70 помогут украинским Вооруженным силам бороться с дронами. Анушаускас добавил, что Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые затем будут тренировать военных на Украине.

Накануне пресс-служба Вооруженных сил Литвы сообщила, что литовская армия обучила украинских военных использовать L70 в бою. Теперь ВСУ смогут уничтожать самолеты, вертолеты, дистанционно управляемые летательные аппараты противника на расстоянии до 5 км в любых погодных условиях, отметили в ВС республики.

О том, что Литва передаст Киеву «десятки» Bofors L70 Анушаускас сообщил в своем Twitter 19 января. В новый пакет военной помощи также вошли боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость вооружения составила около €125 млн.

Зенитная установка L70 разработана шведской компанией Bofors на основе орудия L60, которое активно использовали в годы Второй мировой войны. Bofos L70 начали производить в 1952 году, но оно продолжает стоять на вооружении ряда стран по всему миру.

Теги
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