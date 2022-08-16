Самолет пула правительства вернулся в Читу из-за столкновения с птицей

Самолет Ту-214 (Фото: Global Look Press)

Самолет Ту-214 спецотряда «Россия» с представителями делегации правительства и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина не смог вылететь из Читы, передает ТАСС.

Борт взлетел около 13:00 мск, но через 10 минут начал снижение. Экипаж сообщил, что в один из двигателей попала птица, при этом возгорания не произошло. Капитан судна решил вернуться в Читу. Посадка прошла успешно.

Вылет перенесли на следующий день. На время ожидания рейса пассажиров разместят в одной из гостиниц города.

Мишустин прилетел в Читу утром 16 августа, сообщала пресс-служба правительства в Telegram. Он встретился с вице-премьером, представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

За время рабочей поездки премьер посетил офис Единой дальневосточной компании, краевую больницу, железобетонный завод «Мир».