В Киеве заявили об обещании Meta не блокировать контент об «Азове»

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена, владеет соцсетями Facebook и Instagram) пообещала не блокировать контент об украинском полке «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), заявил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

По его словам, украинские власти договорились об изменениях с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерации Моникой Биккерт во время встречи в Давосе.

Федоров добавил, что сотрудники украинского Минцифры постоянно общаются с представителями Meta. В итоге им удалось разблокировать «сотни» аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов.

Meta начала блокировать страницы некоторых украинских пользователей сразу после начала российской военной операции. В частности, в сентябре прошлого года компания заблокировала аккаунты патронатной службы «Азова». Причиной ограничения доступа в Meta назвали нарушение правил площадки.

Федоров рассказывал, что Минцифры регулярно общается с американской корпорацией по вопросу блокировок. По его словам, Meta создала отдельную команду, чтобы быстро реагировать на запросы украинских властей.

В марте прошлого года в России Meta признали экстремистской и запретили ее деятельность. Поводом стало изменение политики модерации: компания временно сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, и руководителей России и Белоруссии. Генпрокуратура, подавшая иск, решила, что деятельность американской корпорации «направлена против России и ее Вооруженных сил».

В качестве аргументов для признания компании экстремистской приводились примеры нарушений антиэкстремистского законодательства России. В частности, к ним отнесли публикации нацистской символики и экстремистских видеороликов, которые из соцсетей не удалили.