В Пекине назвали безответственными слова Байдена о проблемах Си Цзиньпина

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Слова президента США Джо Байдена о том, что у председателя КНР Си Цзиньпина «огромные проблемы», безответственны и нарушают дипломатический протокол, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин на брифинге, передает гонконгский новостной портал HK01.

«Замечания США крайне безответственны и нарушают основные дипломатические протоколы. <...> Мы решительно выступаем против и осуждаем это», — сказала она.

Накануне в интервью PBS Newshour Байден заявил, что никто не хотел бы оказаться на месте китайского лидера, так как у него «огромные проблемы». Байден также отметил, что при нынешнем председателе КНР экономика в стране «работает не очень хорошо».

Байден дал интервью изданию после того, как выступил с обращением к нации из конгресса. Он рассказал, что заявил Си Цзиньпину о стремлении «к соперничеству, а не к конфликту». Байден добавил, что не собирается извиняться за то, что хочет сделать Америку сильной, и за инвестиции в отрасли, в которых Китай хотел бы доминировать.

США, по словам президента, «ясно дали понять на прошлой неделе, что, если Китай будет угрожать <...> суверенитету» страны, Вашингтон примет меры для защиты.

«Сегодня мы находимся в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире», — добавил президент США.

Мао Нин на брифинге 8 февраля в ответ на просьбу прокомментировать эти слова заявила, что американско-китайские отношения, по мнению властей КНР, — это не «игра с нулевой суммой». Китай и Соединенные Штаты могут сосуществовать в одном мире как процветающие государства, подчеркнула она.

«Китай не избегает и не боится конкуренции, но выступает против использования конкуренции для определения всех китайско-американских отношений», — отметила представитель МИДа. Слова Байдена она назвала попыткой оклеветать страну «под лозунгом конкуренции».