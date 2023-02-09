СК России заочно предъявил обвинение экс-главе Минобороны Украины

Валерий Гелетей (Фото: Wikimedia Commons)

Следственный комитет России заочно обвинил экс-министра обороны Украины Валерия Гелетея и бывшего врио министра Михаила Коваля в координации «военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году». Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК считает, что высокопоставленные должностные лица ВСУ причастны к «преступлениям против мира и безопасности человечества».

«Заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, <...> а также командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко», — говорится в сообщении.

Не уточняется, по какой именно статье они обвиняются. В материалах уголовного дела говорится о гибели 700 мирных жителей и ранении 500 в период, когда Гелетей «руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР».

Валерий Гелетей занимал должность министра обороны Украины с июля по октябрь 2014 года во время президентства Петра Порошенко. До него обязанности министра обороны страны несколько месяцев исполнял Михаил Коваль.