Послание Байдена конгрессу потеряло 30% телезрителей за два года

Джо Байден (на экране) (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Американцы стали меньше смотреть речь президента США Джо Байдена о положении дел в стране, отмечает The New York Times. Байден выступил со своим вторым посланием к конгрессу США 7 февраля.

Обращение Байдена к конгрессу в прямом эфире по телевизору смотрели около 27,3 млн человек, приводит NYT данные рейтингового агентства Nielsen. Это самый низкий рейтинг для президентского обращения к конгрессу с момента первого послания конгрессу в апреле 2021 года, которое собрало около 38,2 млн зрителей.

Телеканал CNN потерял почти половину зрителей с 2022 года, аудитория составила 2,4 млн, отмечает издание. Во вторник у CNN был самый низкий рейтинг среди крупных сетей, за исключением дочерних компаний Fox. Однако CNN превзошла MSNBC среди зрителей в возрасте от 25 до 54 лет. Эта демографическая группа имеет наибольшее значение для рекламодателей. По данным Nielsen, почти 75% телезрителей во вторник были взрослой аудиторией в возрасте 55 лет и старше.

При этом данные Nielsen не включают американцев, которые смотрели выступление Байдена онлайн, пишет NYT. Такой способ также распространен у американцев.

Падение числа зрителей издание связывает с усталостью американцев, которые уделяют меньше внимания политическим новостям. NYT также отмечает, что аудитория программ телеканалов CNN и MSNBC сократилась по всем направлениям по сравнению с прошлым годом.