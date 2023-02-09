Кремль отказался оценивать обвинения Кадырова против генерала Соболева

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Кремль не участвует в полемике главы Чечни Рамзана Кадырова и генерала Виктора Соболева. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента РБК.

«Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки», — ответил представитель Кремля.

Ранее Кадыров оценил заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, усомнившегося в том, что Россия «пойдет против Польши», как свидетельство о его «готовности проиграть войну».



«Я не понимаю: мы должны бояться третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет?» — отметил Кадыров.



По его словам, десятки стран, «называющие себя высокомерно «мировым сообществом», входящие в НАТО и ЕС», предоставляют Киеву вооружения, из которых украинские войска обстреливают наши территории России. «Жители четырех регионов проводили референдум, надеясь на смелость и решительность наших генералов, а не позорную и трусливую покорность Европе тыловых чиновников», — указал Кадыров.