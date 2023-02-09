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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции после землетрясения заблокировали Twitter и Tiktok

В Турции ограничили доступ к Twitter и Tiktok из-за постов о землетрясении

В Турции ограничили доступ к Twitter, следует из данных организации NetBlocks, отслеживающей работу интернета и соцсетей. В отчете организации говорится, что социальную сеть заблокировали после того, как люди стали использовать ее, чтобы передать информацию о пострадавших в недавнем землетрясении.

Кроме того, сбой наблюдается в работе Tiktok, пишет портал Diken. В соцсети было опубликовано множество видеороликов о последствиях землетрясения и неспособности властей оказать помощь.

Блокировку Twitter в Турции прокомментировал американский бизнесмен, владелец соцсети Илон Маск. «Мы связываемся, чтобы понять больше», — написал он в Twitter в ответ на пост одного из пользователей, который рассказал, что находящиеся под завалами люди сообщают в соцсети о своем местоположении.

Крупнейшие в Турции землетрясения за последние 100 лет произошли ночью 6 февраля в районе Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Толчки землетрясения ощущались также и в соседних странах, в том числе в Сирии, Грузии, Абхазии, Египте. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, число погибших в результате землетрясений превысило 8,5 тыс., раненых — 49,1 тыс. Обрушилось более 6,4 тыс. зданий. ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники писали о гибели россиянина при землетрясении.

Теги
Турция Twitter TikTok блокировка землетрясение
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