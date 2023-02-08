Владелицу ювелирного дома Darvol обвинили в мошенничестве

Дарья Спиридонова (Фото: moscowcourts / Telegram)

Хамовнический суд Москвы отправил владелицу ювелирного дома Darvol Дарью Спиридонову под домашний арест до 3 апреля, сообщила в телеграм-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

О задержании Спиридоновой по делу о мошенничестве стало известно 8 февраля. Об этом писали ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и силовых структурах, а также телеграм-канал 112.

Спиридонову подозревают в причастности к девяти случаям мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы суда. Столичная прокуратура сообщает, что речь идет о восьми эпизодах. Спиридоновой предъявлено обвинение по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество с использованием служебного положения в составе организованной группы или в особо крупном размере). По первой части ей может грозить до шести лет лишения свободы, а по второй — до десяти.

По версии обвинения, предпринимательница обманным путем получала деньги от знакомых «под предлогом реализации ювелирных украшений». При этом она не исполняла взятые на себя обязательства, а средства присваивала, полагают в прокуратуре. Ущерб от ее действий ведомство оценило в 191 млн руб.

Торговая марка Darvol, по данным «РБК Компании», была зарегистрирована в Москве в 2021 году. Сайт компании по состоянию на 8 февраля недоступен.