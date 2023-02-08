Путин призвал молодых ученых действовать нелинейно и быть первопроходцами

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Российские специалисты должны создавать свои конкурентные продукты, действуя на опережение и нелинейно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Все нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных, глобально конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, в области безопасности, разумеется. И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами», — сказал глава государства.

Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета, в том числе, в критически важных сферах, подчеркнул президент. По его словам, в стране уже есть фундамент для таких разработок — крепкие научные традиции и «мощные заделы, созданные предшественниками».

Премию в области науки и инноваций вручают ежегодно в День российской науки, который отмечается 8 февраля. Этот праздник был учрежден в 1999 году указом главы государства в честь 275-летия со дня основания Российской академии наук (РАН).

О том, что скачок в российской науке возможен в том числе благодаря достижениям предшествующих поколений ученых, Путин говорил в декабре 2022 года. Он отметил, что российские наука и образование серьезно пострадали в 1990-е годы. Однако фундаментальные основы, по словам главы государства, были такими мощными, что «развалить» их не удалось.

В конце апреля Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России. Это поможет усилить роль науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны», говорилось в соответствующем указе. Необходимость создания собственных технологий, как отмечал президент, стала острее после введения санкций в отношении России, ужесточенных после начала военной операции на Украине.