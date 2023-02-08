Военным дали возможность оформлять билеты на поезд без очереди

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В России разработали процедуру приоритетного обслуживания военных на вокзалах при оформлении билетов на поезда дальнего следования, сообщают РЖД.

«Холдингом «РЖД» совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработана процедура приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам (ВПД)», — говорится в сообщении.

Приоритетное оформление билетов будет действовать как на поездки к местам службы, так и на проезд к местам реабилитации после госпиталя, в отпуск и так далее. Такую возможность получили военнослужащие срочной и контрактной службы, военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, военные пенсионеры, курсанты высших военных учебных заведений, а также учащиеся учебных заведений довузовского образования, подведомственных Минобороны.

Услугой можно воспользоваться с помощью электронного терминала, который расположен в кассовых залах железнодорожных вокзалов. Для этого в перечне нужно выбрать кнопку «Оформление по воинским перевозочным документам». После получения талона военнослужащих вызовут в кассу в приоритетном порядке.

Сейчас услугу осуществляют на 57 железнодорожных вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов.