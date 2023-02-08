Командир милиции ЛНР Мангушев умер после ранения в голову

Игорь Мангушев (Фото: BeregTime / Telegram)

Командир подразделения народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Мангушев (позывной «Берег») умер от последствий огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщил в телеграм-канале военкор ВГТРК Юрий Котенок. Смерть Мангушева также подтвердил в телеграм-канале его друг Аким Апачев.

«Вчера лечащий врач Игоря Мангушева сказал, что у него атоническая кома и шансов на то, что он выкарабкается, нет. Пуля застряла почти в самом центре мозга, оставив после себя канал и отечности. Сегодня Игоря не стало», — написал Апачев.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Мангушев получил огнестрельное ранение в голову из короткоствольного оружия 4 февраля, сообщал Котенок. Его доставили в нейрохирургическое реанимационное отделение больницы города Стаханов (ЛНР) в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, ему выстрелили в затылок с близкого расстояния.

Военкор Аким Апачев сообщал «РИА Новости», что врачи оценивали состояние командира как стабильно тяжелое. По его словам, в пострадавшего стреляли с близкого расстояния предположительно из пистолета калибра 9 мм.