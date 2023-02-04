Военкоры сообщили о ранении командира милиции ЛНР Мангушева

Игорь Мангушев (Фото: BeregTime / Telegram)

Командир подразделения народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Мангушев с позывным Берег получил огнестрельное ранение в голову из короткоствольного оружия. Об этом сообщил в телеграм-канале военкор ВГТРК Юрий Котенок.

«В зоне СВО тяжело ранен владелец телеграм-канала «Записки авантюриста», капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ Игорь Мангушев», — написал он.

Мангушева, по словам Котенка, доставили в нейрохирургическое реанимационное отделение больницы города Стаханов (ЛНР) в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, ему выстрелили в затылок с близкого расстояния, сообщил журналист.

О ранении Мангушева также сообщил его друг, военкор Аким Апачев, передает «РИА Новости». Он уточнил, что врачи оценивают состояние командира как стабильно тяжелое, и что оно ухудшается.

Апачев также сказал, что в Мангушева стреляли с близкого расстояния. Предположительно, выстрел произвели из пистолета калибра 9 мм, добавил он.

Порталы «Ридус» и «Украина.ру» пишут, что Мангушева доставили в больницу около 0:30 мск 4 февраля.