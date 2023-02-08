Посольство США подтвердило получение ноты от МИД России

Посольство США получило от российского МИД дипломатическую ноту. Эту информацию РБК подтвердила пресс-служба американского диппредставительсва.

«Мы подтверждаем, что посольство США получило дипломатическую ноту от МИД России. Обычно мы не даем комментарии о дипломатической корреспонденции», — говорится в сообщении. В пресс-службе не рассказали о содержании данной ноты.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники, близкие к МИД, сообщили, что американскому посольству была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России.

По словам источников, американская дипмиссия «позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяет фейки о Вооруженных силах Российской Федерации». В МИД напомнили, что распространение фейков об армии является в России уголовным преступлением.

Также, сообщил источник ТАСС, американских дипломатов обвинили в «подрывной работе». Конкретных примеров такой работы собеседник агентства не привел, однако подчеркнул, что все причастные к такой деятельности будут высылаться из страны вне зависимости от занимаемых постов.