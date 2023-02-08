Посольство США подтвердило получение ноты от МИД России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Китай обогнал США по числу пусковых установок для баллистических ракет Политика, 01:42
Небензя назвал условие для завершения конфликта на Украине Политика, 01:29
Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении Общество, 00:56
«Федор не входит в топ-5». Почему Емельяненко никогда не выступал в UFC Спорт, 00:30
Глава администрации сообщил о «прилете» в центре Харькова после обстрела Политика, 00:27
Посольство США подтвердило получение ноты от МИД России Политика, 00:24
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам Общество, 00:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ВМС США показали выловленные в океане детали китайского зонда. Фото Политика, 00:04
BP и Shell получили рекордную прибыль. Снизят ли они зеленые инвестиции Pro, 00:00
В России стало меньше желающих эмигрировать Общество, 00:00
В городе Ефремов ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме Общество, 07 фев, 23:58
США обвинили россиянина в помощи Виктору Вексельбергу в обходе санкций Политика, 07 фев, 23:43
Зеленский назначил силовиков губернаторами «прифронтовых» областей Политика, 07 фев, 23:42
Роскомнадзор заблокировал сайт «Московской Хельсинкской группы» Политика, 07 фев, 23:35
Политика ,  
0 

Посольство США подтвердило получение ноты от МИД России

В посольстве США подтвердили получение ноты от российского МИДа

Посольство США получило от российского МИД дипломатическую ноту. Эту информацию РБК подтвердила пресс-служба американского диппредставительсва.

«Мы подтверждаем, что посольство США получило дипломатическую ноту от МИД России. Обычно мы не даем комментарии о дипломатической корреспонденции», — говорится в сообщении. В пресс-службе не рассказали о содержании данной ноты.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники, близкие к МИД, сообщили, что американскому посольству была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России.

По словам источников, американская дипмиссия «позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяет фейки о Вооруженных силах Российской Федерации». В МИД напомнили, что распространение фейков об армии является в России уголовным преступлением.

Также, сообщил источник ТАСС, американских дипломатов обвинили в «подрывной работе». Конкретных примеров такой работы собеседник агентства не привел, однако подчеркнул, что все причастные к такой деятельности будут высылаться из страны вне зависимости от занимаемых постов.

Теги
МИД Посольство США США дипломатия нота протеста новости
Материалы по теме
США обвинили россиянина в помощи Виктору Вексельбергу в обходе санкций
Политика
В МИДе обвинили США в подрывной деятельности и пригрозили высылками
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter