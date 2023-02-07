В Париже произошли столкновения полиции с протестующими

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 15:53
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 21:09
ГД рассмотрит запрет жильцам многоэтажек менять УК чаще одного раза в год Недвижимость, 21:06
Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России Бизнес, 21:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе Политика, 20:52
Землетрясения в Турции и Сирии. Карта Общество, 20:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:45
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
В турецком порту спустя более чем сутки потушили пожар Общество, 20:39
Турецкий клуб сообщил о гибели футболиста при землетрясении Спорт, 20:37
Перенесет ли Эрдоган после землетрясения президентские выборы Политика, 20:36
В работе «ВКонтакте» произошел сбой Общество, 20:15
Тарасова оценила предложение мэра Парижа о россиянах в команде беженцев Спорт, 20:13
Против журналистки Юлии Старостиной завели дело о дискредитации армии Политика, 20:08
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс. Общество, 20:07
Политика ,  
0 

В Париже произошли столкновения полиции с протестующими

Протестующие против пенсионной реформы французы устроили столкновения с полицией в Париже

В Париже произошли столкновения полиции с протестующими
Video

В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией в рамках забастовок и демонстраций против пенсионной реформы правительства Элизабет Борн, которое предложило повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет для мужчин и женщин, сообщает Le Figaro.

По данным Всеобщей конфедерации труда, в столице Франции на демонстрацию вышли около 400 тыс. человек. Протестующие разбили окна в зданиях на перекрестке между бульваром Тампль и улицей Шарло, после чего толпу начала разгонять полиция. Демонстранты стали закидывать полицейских камнями.

Демонстрации проходят с 19 января. Министерство внутренних дел насчитало тогда 1,12 млн демонстрантов, в том числе 80 тыс. в Париже. В этот день общенациональная забастовка парализовала страну — были отменены железнодорожные рейсы, включая международные, авиарейсы, закрыты школы и заводы. Французские профсоюзы не согласны с пенсионной реформой, согласно которой возраст выхода на пенсию к 2030 году увеличится на два года.

В рамках пенсионной реформы также планируется увеличить размер минимальной пенсии на €100, до €1200, для тех, кто имеет полный трудовой стаж при минимальной оплате труда. Сейчас, чтобы получить полную государственную пенсию во Франции, работник обязан либо иметь трудовой стаж не менее 41,5 года, либо выйти на пенсию в возрасте от 62 до 67 лет в зависимости от года рождения.

Теги
Франция протесты полиция столкновение
Материалы по теме
В МИД Франции объяснили звонки Макрона Путину просьбами Зеленского
Политика
В Великобритании прошли крупнейшие протесты со времен Маргарет Тэтчер
Политика
В Париже проведут голосование о запрете прокатных электросамокатов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter