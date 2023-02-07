В Париже произошли столкновения полиции с протестующими

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В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией в рамках забастовок и демонстраций против пенсионной реформы правительства Элизабет Борн, которое предложило повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет для мужчин и женщин, сообщает Le Figaro.

По данным Всеобщей конфедерации труда, в столице Франции на демонстрацию вышли около 400 тыс. человек. Протестующие разбили окна в зданиях на перекрестке между бульваром Тампль и улицей Шарло, после чего толпу начала разгонять полиция. Демонстранты стали закидывать полицейских камнями.

Демонстрации проходят с 19 января. Министерство внутренних дел насчитало тогда 1,12 млн демонстрантов, в том числе 80 тыс. в Париже. В этот день общенациональная забастовка парализовала страну — были отменены железнодорожные рейсы, включая международные, авиарейсы, закрыты школы и заводы. Французские профсоюзы не согласны с пенсионной реформой, согласно которой возраст выхода на пенсию к 2030 году увеличится на два года.

В рамках пенсионной реформы также планируется увеличить размер минимальной пенсии на €100, до €1200, для тех, кто имеет полный трудовой стаж при минимальной оплате труда. Сейчас, чтобы получить полную государственную пенсию во Франции, работник обязан либо иметь трудовой стаж не менее 41,5 года, либо выйти на пенсию в возрасте от 62 до 67 лет в зависимости от года рождения.