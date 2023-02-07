В России начали переименовывать кофейни Costa Coffee

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 15:53
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 21:09
ГД рассмотрит запрет жильцам многоэтажек менять УК чаще одного раза в год Недвижимость, 21:06
Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России Бизнес, 21:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе Политика, 20:52
Землетрясения в Турции и Сирии. Карта Общество, 20:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В турецком порту спустя более чем сутки потушили пожар Общество, 20:39
Турецкий клуб сообщил о гибели футболиста при землетрясении Спорт, 20:37
Перенесет ли Эрдоган после землетрясения президентские выборы Политика, 20:36
В работе «ВКонтакте» произошел сбой Общество, 20:15
Тарасова оценила предложение мэра Парижа о россиянах в команде беженцев Спорт, 20:13
Против журналистки Юлии Старостиной завели дело о дискредитации армии Политика, 20:08
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс. Общество, 20:07
Война санкций ,  
0 

В России начали переименовывать кофейни Costa Coffee

«Росинтер Ресторантс» рассматривает варианты нового названия для кофеен Costa Coffee
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Росинтер Ресторантс» переименует кофейни Costa Coffee в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Росинтер Ресторантс» управлял кофейнями Costa Coffee в России по договору франчайзинга. Владелец бренда принял решение приостановить работу на российском рынке вслед за материнской компанией (Coca-Cola)», — пояснила PR-директор Татьяна Зотова.

Некоторое время заведения будут работать без бренда, а новое название выберут позже. «Росинтер» планирует расширить ассортимент блюд и напитков, потому что раньше он был ограничен необходимостью «следовать требованиям владельца бренда».

Газета «Ведомости» 7 февраля сообщила, что у заведений Costa Coffee в Москве стали меняться вывески: теперь они называются просто Coffee. Изменились также обозначения точек на Яндекс- и Google-картах, хотя на официальном сайте по-прежнему указан старый бренд.

Costa Coffee — одна из крупнейших сетей кофеен в мире с 3400 точками в различных странах и годовой выручкой в $1,17 млрд. В России работает 17 заведений сети. Материнская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в стране в марте прошлого года, а в июне анонсировала уход из России.

После начала военной операции на Украине многие иностранные компании объявили о приостановке или прекращении работы на российском рынке. Например, российский бизнес Starbucks приобрели ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, кофейни сети переименовали в Stars Coffee.

Читайте на РБК Pro
Западные компании урезают соцпакеты. Почему в России этого пока не будет
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца
«Теневой флот», Китай и Индия: как Россия минимизирует эффект от санкций
Борьба за чистоту: чем Запад собирается заменить нефть и газ из России
Теги
Компании
новости кофейня «Росинтер» Coca-Cola
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ
Материалы по теме
Суд вернул «Яндексу» бренд «Яндекс.Афиша»
Бизнес
Российские компании ухудшили позиции в рейтинге стоимости брендов
Бизнес
Новый владелец Electrolux в России решил запустить свой бренд техники
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter