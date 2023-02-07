В России начали переименовывать кофейни Costa Coffee

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«Росинтер Ресторантс» переименует кофейни Costa Coffee в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Росинтер Ресторантс» управлял кофейнями Costa Coffee в России по договору франчайзинга. Владелец бренда принял решение приостановить работу на российском рынке вслед за материнской компанией (Coca-Cola)», — пояснила PR-директор Татьяна Зотова.

Некоторое время заведения будут работать без бренда, а новое название выберут позже. «Росинтер» планирует расширить ассортимент блюд и напитков, потому что раньше он был ограничен необходимостью «следовать требованиям владельца бренда».

Газета «Ведомости» 7 февраля сообщила, что у заведений Costa Coffee в Москве стали меняться вывески: теперь они называются просто Coffee. Изменились также обозначения точек на Яндекс- и Google-картах, хотя на официальном сайте по-прежнему указан старый бренд.

Costa Coffee — одна из крупнейших сетей кофеен в мире с 3400 точками в различных странах и годовой выручкой в $1,17 млрд. В России работает 17 заведений сети. Материнская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в стране в марте прошлого года, а в июне анонсировала уход из России.

После начала военной операции на Украине многие иностранные компании объявили о приостановке или прекращении работы на российском рынке. Например, российский бизнес Starbucks приобрели ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, кофейни сети переименовали в Stars Coffee.