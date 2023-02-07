У пункта выдачи Wildberries на юге Москвы прорвало трубу с кипятком

Рядом с пунктом выдачи Wildberries в Москве прорвало теплотрассу

Фото: АГН «Москва»

На Борисовском проезде на юге Москвы произошла утечка на тепловой сети, сообщили РБК в пресс-службе ПАО МОЭК.

«У нас была заявка на возгорание по адресу: Борисовский проезд, дом 11а. Наши подразделения прибывали, но возгорание не подтвердилось. Работы там проводят коммунальные службы», — уточнили в МОЭК.

«РИА Новости» и телеграм-канал SHOT сообщили, что трубу прорвало рядом с пунктом выдачи онлайн-ретейлера Wildberries. SHOT пишет, что из прорванной трубы лился кипяток. По данным собеседника «РИА Новости» в экстренных службах, произошел прорыв теплотрассы, посетителей и персонал эвакуировали.

В Wildberries агентству рассказали, что никто не пострадал, товар в пункте выдачи остался цел. Работу пункта приостановили, а прорыв меньше чем за час устранили.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries.