Лаврова наградили степенью командора Национального ордена Мали

Сергей Лавров и Абдулай Диоп (Фото: Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора Национального ордена страны. Данная государственная награда вручается за выдающиеся заслуги в деятельности на благо этой африканской страны.

«От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить свое существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости», — сказал глава МИД Мали Абдулай Диоп на церемонии награждения (цитата по «РИА Новости»).

Министр иностранных дел Мали также добавил, что Россия, как член Совбеза ООН, регулярно оказывала поддержку стране, чтобы обеспечивать защиту Мали. По его словам, награда, которую вручили Лаврову, присуждается всем россиянам и российскому президенту Владимиру Путину.

Национальный орден Мали учрежден 31 мая 1963 года и имеет пять степеней. Орденом награждаются лица за исключительные заслуги перед государством.

Всего существует пять степеней Национального ордена Мали. Лавров получил третью степень — командор.

Высшей степенью — кавалера Большого креста Национального ордена Мали — были награждены в том числе Нельсон Мандела, королева Елизавета II, император Японии Акихито.