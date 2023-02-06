Путин наградил погибшего в ДТП актера Пускепалиса орденом Мужества

Сергей Пускепалис (Фото: Артем Соболев / Global Look Press )

Актер и режиссер, худрук Театра им. Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис, который погиб в автомобильной катастрофе в сентябре 2022 года, посмертно награжден орденом Мужества. Указ президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что награда присвоена за мужество и отвагу, проявленные при выполнении гражданского долга.

Авария произошла 22 сентября 2022 года около 11 утра в Ростовском районе, на 201-м километре автодороги М-8 «Холмогоры». Пускепалис ехал в фургоне Ford Transit, на повороте тот столкнулся с фурой на встречной полосе. Актер и водитель Ford погибли, водитель фуры получил ранения.

В фургоне Пускепалис вез помощь для участников спецоперации на Украине, сам переоборудованный в броневик автомобиль также предназначался для бойцов.

Путин после смерти Пускепалиса описал его как «бесконечно талантливого, увлеченного человека» и самобытного творческого деятеля.



«И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», — было написано в письме Путина родным и близким актера, а также коллективу старейшего российского театра, которым руководил погибший.