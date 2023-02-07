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В США поймали готовивших нападение на электростанцию неонацистов

Минюст США обвинил мужчину и женщину в сговоре для нападения на энергосистему Балтимора
Брэндон Рассел
Брэндон Рассел (Фото: Wikimedia Commons)

Министерство юстиции США обвинило жителя Флориды Брэндона Рассела и его подругу, жительницу Мэриленда Сару Кленданиэль, в заговоре с целью нападения на энергосистему Балтимора (штат Мэриленд). Об этом сообщает Bloomberg. Рассел заявил, что является лидером неонацисткой группировки Atomwaffen Division.

«ФБР считает, что это была реальная угроза», — приводит агентство слова специального агента в Балтиморе Томаса Собочински. По его словам, Кленданиэль хвасталась, что нападение «уничтожит этот город».

Согласно заявлению прокуратуры США в Балтиморе, Рассел с июня прошлого года планировал «совершать нападения на критически важные объекты инфраструктуры, в частности электрические подстанции», при этом его убеждения были названы «расово или этнически мотивированными», насильственными и экстремистскими».

Министерство юстиции США в понедельник не представило доказательств того, что заговор Рассела и Кленданиэль был связан с какой-либо группой, отмечает Bloomberg. Заседания суда запланированы на следующий понедельник, в отношении Кленданиэль оно пройдет в Балтиморе, в отношении Рассела — в Орландо (штат Флорида).

Рассел уже был приговорен к пяти годам лишения свободы, после того как признал себя виновным в хранении незарегистрированного устройства уничтожения и ненадлежащем хранении взрывчатых веществ, отмечает Reuters. На момент ареста он все еще находился под надзором. На Рассела следователи вышли в результате расследования двух убийств, которые совершил его сосед по комнате. Задержанный убийца рассказал, что группа планировала напасть на атомную электростанцию Флориды и другие объекты критической инфраструктуры, а все участники были членами Atomwaffen Division.

По информации Министерства энергетики США, число актов вандализма и других «подозрительных действий» в отношении объектов энергетики выросло в 2022 году на 77%, до рекордно высокого уровня. Инциденты произошли более чем в трех десятках штатов.

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В декабре 2022 года около 45 тыс. потребителей в Северной Каролине остались без света, после того как две подстанции Duke Energy Corp. были повреждены в результате стрельбы. Еще одно нападение на четыре станции в штате Вашингтон привело к отключению электроэнергии более чем у 15 тыс. человек и нанесло ущерб в размере $3 млн.

Теги
Минюст США Неонацист группировка США
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