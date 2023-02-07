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Проект бесплатной раздачи умных книг «Всенаука» объявил о закрытии

Бесплатно раздававший научно-популярные книги проект «Всенаука» объявил о закрытии
Фото: Вова Жабриков / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / ТАСС

Просветительский проект «Всенаука», бесплатно распространявший научно-популярные книги, закрывается из-за отказа правообладателей работать с Россией и проблем с финансированием, сообщается на сайте проекта.

«Из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны. Авторы другой части этих книг были признаны иноагентами», — говорится в сообщении.

Еще одной причиной закрытия проекта стала просьба российских издательств научно-популярной литературы, «скованных новыми ограничениями и рисками», прекратить бесплатную раздачу книг.

Кроме того, как объяснили авторы проекта, уменьшилось число партнеров и спонсоров. Например, «Яндекс» летом 2022 года расторг спонсорский контракт с «Всенаукой».

В заявлении проекта отмечается, что список бесплатно раздаваемых книг будет постепенно сокращаться, однако бóльшая их часть будет доступна на портале vsenauka.ru до конца января 2024 года.

Просветительский проект «Всенаука» стартовал в 2019 году. В феврале 2021 года была организована программа «Дигитека» по бесплатной раздаче научно-популярных книг.

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По данным проекта, за два года с сайта проекта было скачано почти 13 млн экземпляров. Для реализации этой идеи авторы проекта в 2020 и 2021 годах собрали пожертвования в размере более 3 млн руб. Крупными финансовыми источниками были Фонд президентских грантов, «Яндекс» и компания «Иннопрактика».

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