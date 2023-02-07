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В загоревшейся пристройке к складу на юге Москвы произошло два взрыва

В загоревшейся пристройке к складу на Каширском шоссе в Москве произошло два взрыва

В ходе тушения пожара в металлической пристройке к зданию на юге Москвы взорвалась емкость с горючим веществом, данных о пострадавших нет, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Речь идет о пожаре в пристройке к зданию, расположенному по адресу: Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 11. Там произошло возгорание площадью 50 кв. м., в столичном управлении МЧС сообщали о его ликвидации к 23:43, передавало «РИА Новости». Теперь в ведомстве указали, что «ликвидация пожара будет отменена», пожарные расчеты не успели покинуть место происшествия.

ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, пишет, что на складе с деревянными паллетами и бумажной тарой произошло два взрыва, после чего площадь пожара выросла в шесть раз, до 300 кв. м. По словам собеседника агентства, есть угроза дальнейших взрывов. К 1:48 пожар был локализован на площади 300 кв. м., сообщило агентство позднее.

Теги
Москва Пожар склад
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