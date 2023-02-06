Россиянам запретили ввозить в страны Балтии бензин в канистрах

Фото: Денис Гуков / РИА Новости

С 6 февраля вступил в силу запрет на ввоз в Евросоюз российских нефтепродуктов и под этот запрет подпадает моторное топливо, которое перевозится в автомобиле, но не в баках, а в отдельных канистрах. С таким разъяснением выступил Налогово-таможенный департамент Эстонии.

«Нефтепродукты из России запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать», — сказала руководитель службы по запретам и ограничениям департамента Пирет Тинкус.

«Топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров», — отметила она.

При пересечении границы в Европейский союз можно ввозить только топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства.

«В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки», — сказала Тинкус и обратила внимание на то, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.

5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута) в Евросоюз, на который приходилось 42% от общего экспорта этого сырья из России.



По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году составил 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки.



С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в ЕС танкерами (33% российского экспорта по итогам 2021 года). Одновременно с ним Евросоюз и G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель.

Потолок цен был определен и для нефтепродуктов на уровне $100 за баррель, а на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут), — $45. Эта мера включает запрет страхования и финансирования танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен.