Разработчик экипировки «Легионер» назвал сроки создания опытного образца
Опытный образец боевой экипировки «Легионер», которую разрабатывают на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», может появиться в 2025 году, сообщил в соисполнитель данного проекта, генеральный директор предприятия-производителя боевой экипировки ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин в интервью «РИА Новости».
Серийные поставки «Легионера» в войска, по его словам, могут начаться в 2035 году.
Новая экипировка будет состоять из тех же элементов, что и «Ратник»: сам боевой защитный комплект (БЗК), но с функцией терморегулирования, зимняя маскировка и очки. От «Ратника» «Легионер» будет отличаться меньшей массой и повышением баллистических характеристик экипировки, а также планируется ее интеграция с различными боевыми системами, уточнил Кормушин.
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