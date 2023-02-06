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Разработчик экипировки «Легионер» назвал сроки создания опытного образца

Разработчик: опытный образец экипировки «Легионер» может появиться в 2025 году

Опытный образец боевой экипировки «Легионер», которую разрабатывают на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», может появиться в 2025 году, сообщил в соисполнитель данного проекта, генеральный директор предприятия-производителя боевой экипировки ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин в интервью «РИА Новости».

Серийные поставки «Легионера» в войска, по его словам, могут начаться в 2035 году.

Новая экипировка будет состоять из тех же элементов, что и «Ратник»: сам боевой защитный комплект (БЗК), но с функцией терморегулирования, зимняя маскировка и очки. От «Ратника» «Легионер» будет отличаться меньшей массой и повышением баллистических характеристик экипировки, а также планируется ее интеграция с различными боевыми системами, уточнил Кормушин.

Материал дополняется

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