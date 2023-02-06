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Политика ,  
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В Левой партии Германии призвали найти способ взаимодействия с Россией

Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение конфликта на Украине

Сопредседатель Левой партии Германии Мартин Ширдеван призвал выйти из «военного тупика» и найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Spiegel.

По его мнению, необходимо оказать давление на российского президента Владимира Путина, чтобы он согласился на переговоры. «Федеральное правительство [Германии] могло бы сыграть здесь важную роль, например, вместе с Бразилией и Китаем», — предложил Ширдеван.

«Но если мы хотим прочного мира, мы должны найти способ взаимодействия с Россией. Я бы хотел, чтобы в федеральном правительстве был кто-то, кто серьезно относится к этой задаче. Один я никого не вижу», — добавил политик.

Материал дополняется

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