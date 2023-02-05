МИД оценил позицию Ирака по военной операции на Украине

МИД назвал позицию Ирака по операции на Украине взвешенной и сбалансированной

Иран занимает взвешенную и сбалансированную позицию по отношению к российской военной операции на Украине, несмотря на «беспрецедентное давление» со стороны западных стран, следует из заявления МИДа России по случаю визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Багдад.

«Отказ Багдада присоединяться к незаконным антироссийским санкциям подтверждает, что наши проверенные временем двусторонние связи не подвержены на фоне изменения геополитической обстановки конъюнктурным колебаниям», — говорится в сообщении.

Визит Лаврова в Ирак пройдет 5-6 февраля. Там у него пройдет несколько встреч и переговоров в том числе с президентом страны Абдельлатифом Рашидом и членами правительства. Стороны будут обсуждать двустороннюю торговлю, партнерство в топливно-энергетической сфере, сотрудничество в промышленной и сельскохозяйственном секторе, ситуацию в Сирии, в зоне Персидского залива, а также «активизацию торгово-экономического, военно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия», сообщает пресс-служба ведомства.