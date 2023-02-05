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Минобороны сообщило о ликвидации диверсантов в ЛНР и Харьковской области

Минобороны: в ЛНР и на Харьковщине ликвидированы 6 диверсионно-разведывательных групп ВСУ
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской народной республике, уничтожено до 35 украинских военных, сообщает Минобороны России в сводке о боевых действиях.

На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское артиллерия ударила по подразделениям двух механизированных бригад ВСУ.

На краснолиманском направлении потери украинской армии за сутки, по данным ведомства, составили более 120 человек, на донецком — свыше 115 украинских военных, на южнодонецком и запорожском за сутки уничтожили более 130 служащих ВСУ.

В районах села Егоровка в ДНР и города Алешки в Херсонской области системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, а в районах городов Волноваха в ДНР и запорожского Токмака за сутки сбили 11 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS. Кроме того, в районе Угледара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

Минобороны отчиталось также об уничтожении военной техники ВСУ: всего за сутки уничтожено три гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», два танка, пять боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин и столько же автомобилей.

Минобороны сообщило о ликвидации диверсантов в ЛНР и Харьковской области
Минобороны сообщило о ликвидации диверсантов в ЛНР и Харьковской области

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