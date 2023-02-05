Почти 300 жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии в Смоленске

В Смоленске без отопления осталась 31 тыс. человек

Фото: МЧС России по Смоленской области

Почти 300 жилых домов с населением 31 тыс. человек остались без отопления и горячего водоснабжения в Смоленске, сообщает ГУ МЧС Смоленской области.

«Причина отключения [теплоснабжения]: утечка сетевой воды на улице Соболева и течь из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистическая. В зоне отключения находятся 293 жилых домов различной этажности, с населением 31000 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В официальной группе администрации Смоленска во «ВКонтакте» говорится, что специалисты ПАО «Квадра» приступили к срочному ремонту на участках теплосетей на Соболева и Коммунистической. В частности, ведется демонтаж части трубопровода и откачка воды из тепловых камер, чтобы определить место утечки. В администрации добавили, что полностью восстановить теплоснабжение планируется к 15:00 (время совпадает с московским).

Позже в сообществе уточнили, что ориентировочное время подачи тепла — 13:00, поскольку демонтаж поврежденного участка окончен, как и откачка воды. Ведутся земельные работы.

Прокуратура региона организовала проверку по факту произошедшего. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка оперативности устранения причин и последствий коммунальной аварии», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что будут приняты меры для перерасчета платы за коммунальные услуги для жителей города.