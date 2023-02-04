МЧС опровергло падение лифта в Мытищах

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Информация о падении лифта со взрослыми и ребенком в жилом доме в подмосковных Мытищах не соответствует действительности. Произошло резкое торможение, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области

«Никакого падения лифта не было, просто резкое торможение. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в ведомстве.

Родственница участников происшествия в беседе с РБК подтвердила, что у лифта сработала система торможения.

«Начали подниматься в лифте на 14 этаж, с третьего этажа начали падение. Лифт начал движение вниз с третьего этажа, сработала система торможения, лифт остановился между третьим и вторым этажами», — сказала она.

Женщина пояснила, что в лифте в этот момент находились ее родители, муж и ребенок. Они сообщили, что чувствуют себя хорошо, и стали ждать спасателей. По словам собеседницы РБК, сотрудники экстренных служб приехали к месту через 40 минут.

О том, что в Мытищах упал лифт с людьми, вечером 4 февраля сообщил телеканал «Москва 24». Авария, по его данным, случилась в многоэтажном доме на улице Юбилейная.

В этом районе находится жилой комплекс «Ярославский», построенный группой компаний ПИК.