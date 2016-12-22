В Кургане возбудили дело за попытку кражи мощей Александра Невского

В Кургане возбудили уголовное дело из-за попытки кражи ковчега с мощами из кафедрального собора Александра Невского. Прокуратура признала возбуждение дела законным, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 164 УК РФ (попытка хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность). Ход расследования взят под особый контроль.

По данным следствия, 17 августа около 9:00 по местному времени (7:00 мск) житель города Кургана попытался похитить ковчег с мощами Александра Невского из кафедрального собора.

По данным Ura.ru, похитителя задержали прихожане и служители церкви. В пресс-службе УМВД по Курганской области изданию сообщили, что хищение пытался совершить ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Потенциальный ущерб от его действий оценили в 80 тыс. руб.