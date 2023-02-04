ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец
Бразильский флот затопил в Атлантике авианосец «Сан-Паулу» после того, как ему запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска, что он сядет на мель. Об этом сообщается на сайте ВМС Бразилии.
Судно затоплено в 350 км от берега, на глубине около 5 км. Район затопления был выбран с учетом безопасности для судоходства и окружающей среды, рыболовства и экосистем.
Авианосец «Сан-Паулу» был единственным кораблем такого типа у ВМС Бразилии. Его вывели из эксплуатации в 2021 году. Тогда его продали турецкой компании Sök за $1,9 млн. Новый собственник летом 2022 года отбуксировал его в Турцию, где его должны были разобрать, однако по прибытии в Средиземное море местные власти отозвали разрешение на стоянку.
Судно было доставлено обратно в Бразилию, где его также отказались принять, ссылаясь на риски для окружающей среды и безопасности порта. В течение нескольких месяцев авианосец находился в территориальных водах страны.
Бразильский Институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов усомнился в безопасности затопления данного судна, учитывая значительное количество загрязняющих веществ в его конструкции, включая асбест, частицы микропластика и тяжелых металлов.
«Этот корабль является помехой для экологии. Есть только один правильный способ избавиться от него — переработка», — приводит газета The New York Times слова сотрудницы института.