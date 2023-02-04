В США и ЕС призвали Иран выполнять обязательства из-за доклада МАГАТЭ

США, Франция, Великобритания и Германия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента США.

«Мы призываем Иран соблюдать все свои юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством», — говорится в заявлении четырех стран.

МАГАТЭ зафиксировало «существенные изменения» в конфигурации центрифуг, производящих высокообогащенный уран до 60%, которые расположены на обогатительной фабрике Фордо. Об изменениях Иран агентство не уведомил. При этом МАГАТЭ не сообщает, что конкретно изменилось в работе центрифуг, кроме того, что каскады «были соединены таким образом, который существенно отличается от заявленного режима работа». «Недавнее сообщение об изменении конфигурации каскадов центрифуг, используемых для производства урана, близкого к оружейному, подчеркивает необходимость выполнения Ираном всех своих обязательств по отчетности», — подчеркнули в заявлении.

Иран решил обогащать уран до рекордного уровня — до 60% — еще в апреле 2021 года. До этого степень обогащения составляла 20%. Это произошло на фоне происшествия на обогатительном комплексе в Натанзе: глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи говорил, что сбой, произошедший в системе распределения электроэнергии, был следствием «ядерного терроризма». Израильская газета The Jerusalem Post сообщала, что речь шла о кибератаке, за которой может стоять израильская разведка.

В 2015 году Иран и посредники (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), накладывающий ограничения на иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций. В 2018 году США при президенте Дональде Трампе вышли из соглашения и ввели в отношении Ирана жесткие ограничения, после чего Тегеран неоднократно нарушал положения СВПД.