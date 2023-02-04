Почти 20 студентов во Франции отправили на пересдачу за ChatGPT
Около двадцати студентов Страсбургского университета будут отправлены на пересдачу за использование чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT во время дистанционного экзамена. Об этом говорится в заявлении университета, сообщает BFM TV.
«Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день у нас нет. Мы будем действовать в каждом конкретном случае мошенничества в соответствии с тем, что сейчас предусмотрено законодательством», — добавили в учебном заведении.
Онлайн-экзамен был посвящен новой и новейшей истории Японии. Он проходил в виде теста с несколькими вариантами ответов, однако результаты экзамена выявили ответы, составленные с использованием ChatGPT. Студентов обязали явиться на очный экзамен.
1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете заявили РБК, что в образовательных учреждениях необходимо ограничить доступ к ChatGPT, который написал дипломную работу московскому студенту Александру Жданову. По словам студента, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключение и ссылки на используемую литературу, при этом оригинальность диплома составила более 70%.
ChatGPT был создан OpenAI. Он стал первым многозадачным искусственным интеллектом, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, писать сценарии, спорить и сочинять стихи. Его обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком, а затем — переобучали, используя собственные ответы бота, чтобы сделать их более корректными.