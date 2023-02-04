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Почти 20 студентов во Франции отправили на пересдачу за ChatGPT

Около 20 студентов во Франции отправили на пересдачу экзамена за использование ChatGPT

Около двадцати студентов Страсбургского университета будут отправлены на пересдачу за использование чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT во время дистанционного экзамена. Об этом говорится в заявлении университета, сообщает BFM TV.

«Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день у нас нет. Мы будем действовать в каждом конкретном случае мошенничества в соответствии с тем, что сейчас предусмотрено законодательством», — добавили в учебном заведении.

Онлайн-экзамен был посвящен новой и новейшей истории Японии. Он проходил в виде теста с несколькими вариантами ответов, однако результаты экзамена выявили ответы, составленные с использованием ChatGPT. Студентов обязали явиться на очный экзамен.

1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете заявили РБК, что в образовательных учреждениях необходимо ограничить доступ к ChatGPT, который написал дипломную работу московскому студенту Александру Жданову. По словам студента, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключение и ссылки на используемую литературу, при этом оригинальность диплома составила более 70%.

ChatGPT был создан OpenAI. Он стал первым многозадачным искусственным интеллектом, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, писать сценарии, спорить и сочинять стихи. Его обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком, а затем — переобучали, используя собственные ответы бота, чтобы сделать их более корректными.

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