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Катар напомнил о запрете поедать разрешенных в ЕС червей и сверчков

Минздрав Катара: в стране запрещено продавать содержащие насекомых продукты
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

В Катаре предупредили о запрете продажи продуктов питания, в которых содержатся насекомые. Уведомление об этом опубликовало Министерство общественного здравоохранения Катара в Twitter. Публикация произошла на фоне решения Евросоюза расширить список разрешенных к поеданию насекомых.

«С учетом распространения информации о решении некоторых стран одобрить использование насекомых в приготовлении продуктов питания, Министерство общественного здравоохранения подчеркивает, что запрещает продажу содержащих насекомых пищевых продуктов из-за их несоответствия техническим требованиям о халяльной еде в странах Персидского залива и религиозному мнению компетентных органов, запрещающих употребление в пищу насекомых, протеина или произведенных из них добавок», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что проверяют продукты на соответствие халяльному стандарту с помощью аккредитованных при министерстве международных лабораторий.

Власти ЕС расширили список насекомых, разрешенных к употреблению в пищу, в январе: к желтым мучным червям и саранче перелетной добавили сверчков домовых и червей-буффало. Теперь их можно использовать в замороженном, пастообразном, сушеном и порошкообразном виде для производства продуктов.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) решило, что есть этих насекомых безопасно, но при этом отметило, что продукты с их содержанием могут вызвать аллергические реакции, особенно у тех, кто уже имеет аллергию на ракообразных, пылевых клещей и моллюсков. Поэтому производителей обязали указывать латинские названия насекомых в составе продукта и предупреждать потребителей о наличии аллергенов.

Как отметили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), насекомые — это безопасный источник пищи с высоким содержанием жиров, белка, витаминов, клетчатки и минералов. Их употребление в пищу становится все более актуальным на фоне роста стоимости животного белка, роста населения и негативного воздействия на окружающую среду из-за животноводческих ферм.

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По данным FAO, на животноводство приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов. Около 65% всех выбросов предприятий животноводческого сектора возникает из-за разведения крупного рогатого скота. При этом значительную долю (46%) в объеме этих выбросов занимают производство и переработка кормов для животных, 39% — процесс кишечной ферментации (этап пищеварения у крупного рогатого скота, когда микробы в пищеварительном тракте или рубце разлагают и ферментируют пищу, производя метан в качестве побочного продукта). Еще 10% выбросов приходятся на хранение и переработку навоза.

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