Основателя издательского дома «Умма» приговорили к 17 годам колонии

Асламбек Эжаев (Фото: РИА Новости)

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев осужден на 17 лет лишения свободы по обвинению в финансировании организации «Исламское государство» (ее деятельность в России запрещена, признана террористической), сообщает Следственный комитет.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности)», — говорится в сообщении ведомства.

Асламбека Эжаева арестовали по подозрению в финансовой помощи запрещенной в России террористической организации в апреле 2021 года.

По данным следствия, Эжаев организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации в 2012 году. После этого он неоднократно «проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства».

В общей сложности он перевел более 34 млн руб. лицам, которые находятся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности, уточняет ведомство.

Эжаев также использовал издательский дом «Умма» для сбора и перевода денежных средств, считают следователи. Экспертиза установила, что книги издательского дома были признаны экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений, переиздавал их и распространял среди заключенных.

Следователи также провели обыски в домах и квартирах Эжаева в Москве, где нашли банковские карты, которые он также использовал для финансирования запрещенных организационных технических средств передачи информации, запрещенной литературы и «другой атрибутики экстремистской направленности».