СК: В Уфе мужчина убил двух сыновей и покончил с собой

Житель Уфы убил двух сыновей и покончил с собой

Фото: СК РФ по Республике Башкортостан

Утром 3 февраля житель Уфы убил своих сыновей 13 и 7 лет, после чего покончил с собой, сообщает управление Следственного комитета по Республике Башкирия.

Жена и 10-летняя дочь мужчины успели покинуть квартиру. СК завел дело по п. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК (убийство двух и более малолетних). Расследование находится на контроле у руководства республиканского управления СК.

Как пишет телеграм-канал Shot, ночью 41-летний инженер-конструктор компании «Нефтеавтоматика» поссорился сначала с одним из сыновей, а затем с женой. Около пяти утра соседи семьи сообщили в полицию об избиении девушки в подъезде, затем поступило еще три сообщения от очевидцев, в том числе о ножевом ранении и криках.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камеры домофона. На кадрах женщина выходит из подъезда и пытается дозвониться соседям с просьбой открыть, говоря, что мужу плохо. Затем она уходит, из подъезда слышны крики. По данным канала, семья на учете не состояла, соседи характеризуют ее как благополучную и неконфликтную.