Кадыров: бойцы «Ахмата» заняли стратегически важный опорный пункт в районе Веселого

Кадыров сообщил о занятии опорного пункта в районе Веселого в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 2-й бригадой 2-го армейского корпуса заняли стратегически важный опорный пункт в районе населенного пункта Веселое в ДНР (к северо-востоку от Соледара).

«Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противники», — сообщил Кадыров.

Накануне пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли село Николаевка, расположенное западней Веселого.