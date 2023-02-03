Новосибирский минздрав счел статистику по туберкулезу наследием каторжан

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Высокие показатели заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области связаны в том числе с тем, что в Сибирь ссылали заключенных и каторжников с этой инфекцией, заявил «РБК Новосибирск» министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким», — объяснил он.

Кроме того, по словам министра, инфекция быстро распространяется из-за неблагоприятного климата в регионе. Он влияет как на здоровье человека, так и на жизнестойкость микроорганизмов. Бактерии проще адаптируются к этой среде, а их способность вызывать болезнь (вирулентность) повышается, пояснил Хальзов.

Другой фактор, который способствует распространению туберкулеза — высокое число ВИЧ-инфицированных в регионе, добавил министр. Он объяснил, что у таких людей вирус иммунодефицита угнетает иммунитет, поэтому в их организме патогенные бактерии размножаются проще.

Мужчины болеют туберкулезом чаще, чем женщины, а к группе риска относятся в первую очередь жители сельской местности, уточнил министр.

В 2020 году в Новосибирской области выявили 2 007 случаев заражения туберкулезом, отмечает РБК Новосибирск. В 2021 году их было 1 729, а в 2022 году — 1 619. При этом туберкулез в регионе встречается в 2,1 раза чаще, чем в среднем по России (55 случаев на 100 тыс. населения против 27,8 случаев на то же количество жителей в стреднем по стране).