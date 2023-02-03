Мэр Горловки сообщил об обстреле центрального рынка

Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки, в результате прямого попадания снаряда был поврежден дом. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Обстрел произошел в ночь со 2 на 3 февраля.

«В районе рынка перебиты троллеи. Прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по адресу: улица Дзержинского, 10/2», — написал Приходько. Горловка находится к северу от Донецка.

Накануне обстрелу подвергся жилой дом в Новой Каховке Херсонской области. В результате обстрела со стороны ВСУ один мирный житель получил ранение.

Утром 3 февраля стало известно об обстреле территории Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об обстреле сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, система ПВО отразила атаку, сбиты четыре ракеты.