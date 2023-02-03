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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Горловки сообщил об обстреле центрального рынка

Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли центральный рынок города

Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки, в результате прямого попадания снаряда был поврежден дом. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Обстрел произошел в ночь со 2 на 3 февраля.

«В районе рынка перебиты троллеи. Прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по адресу: улица Дзержинского, 10/2», — написал Приходько. Горловка находится к северу от Донецка.

Накануне обстрелу подвергся жилой дом в Новой Каховке Херсонской области. В результате обстрела со стороны ВСУ один мирный житель получил ранение.

Утром 3 февраля стало известно об обстреле территории Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об обстреле сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, система ПВО отразила атаку, сбиты четыре ракеты.

Мэр Горловки сообщил об обстреле центрального рынка
Мэр Горловки сообщил об обстреле центрального рынка

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