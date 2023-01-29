Умерла одна из основательниц «Новой газеты» Елена Дьякова

Елена Дьякова (Фото: larisa.malukova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Умерла обозреватель отдела культуры «Новой газеты» Елена Дьякова, сообщили «Новой газете. Европа» (ее сайт был заблокирован) в редакции издания.

Уточняется, что Дьякова скончалась в Москве после продолжительной болезни. Ей было 60 лет.

Дьякова родилась в 1962 году в Киеве. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт мировой литературы РАН, работала старшим научным сотрудником отдела русской литературы конца XIX — начала XX века.

Дьякова была среди журналистов, создавших «Новую газету» в 1993 году. До этого вместе с другими основателями издания она работала в «Комсомольской правде». «Была у истоков. <...> Вспоминала, как газета начиналась в 1993-м, на окраине, в двух съемных комнатах», — написала о Дьяковой обозреватель «Новой» Лариса Малюкова.

Дьякова продолжала выпускать тексты до начала 2021 года. За несколько месяцев до смерти она закончила писать книгу об истории своей семьи — потомственных врачей Амосовых, переживших революцию, войну и другие исторические события. Книга еще не опубликована.