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Военный суд приговорил участницу «Имарат Кавказ» к 10,5 годам колонии

Ростовский военный суд приговорил жительницу Кабардино-Балкарии к 10,5 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Кабардино-Балкарии Тамару Барагунову виновной по делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает пресс-служба суда в Telegram.

«Установлено, что в июне 2015 г. подсудимая на территории Сирийской Арабской Республики вступила в состав незаконного вооруженного формирования, структурно входящего в состав запрещенной международной террористической организации «Имарат Кавказ (запрещенная в России террористическая организация)», — говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба суда, в Сирии подсудимая оказывала помощь в лечении раненых боевиков, в стирке белья и приготовлении пищи.

В 2016 году Барагунова покинула Сирию и проживала в Турции и Египте. В декабре 2021 года она была задержана. При этом в сообщении суда не сказано, где конкретно была задержана подсудимая.

«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении суда.

Террористическая организация «Имарат Кавказ» была создана в 2007 году. Ее возглавил Доку Умаров. В 2013 году Умаров был ликвидирован в ходе антитеррористической операции, однако его тело обнаружили только в 2017 году.

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В 2015 ФСБ сообщила, что «Имарат Кавказ» сотрудничает с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

Теги
Ростов-на-Дону военный суд Кабардино-Балкария колония «Имарат Кавказ» приговор
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