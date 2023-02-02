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Место Ford на заводе во Всеволожске займет деревообрабатывающая компания

Деревообрабатывающая компания наладит производство на бывшем автозаводе Ford в Ленобласти

На площадке бывшего автозавода Ford во Всеволожске собирается открыть производство деревообрабатывающая компания, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Производитель автокомпонентов, которому принадлежит бывший завод Ford, был вынужден приостановить работу и часть территории арендовала деревообрабатывающая компания. В комитете заверили, что «инвестор работает в режиме отладки производства». Название организации не приводится.

Завод во Всеволожске был запущен в 2002 году и прекратил работу в июне 2019 года, поскольку Ford ушла с российского рынка легковых автомобилей.

В марте 2020 года завод был выставлен на продажу. В декабре 2021-о его передали корейскому производителю автозапчастей «СВ РУС», которая выпускает двери, бамперы и силовые элементы кузова. Сделка по продаже была закрыта в феврале 2022 года. Главными заказчиками компании являются автоконцерны Kia, Hyundai, Renault Samsung Motors, BMW, Tesla и другие.

В конце 2022 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области сообщал, что южнокорейский производитель автокомплектующих Sungwoo Hitech («СВ РУС») перенес на неопределенный срок запуск производства автокомпонентов в этом регионе.

Компания отказалась комментировать ситуацию.

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Ford Всеволожск Ленинградская область Завод
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