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В «1С» сообщили об утечке данных пользователей «Урока» в Сеть

В 1С рассказали, какие данные пользователей сервиса «Урок» утекли в Сеть
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Данные пользователей образовательного сервиса «1С: Урок» утекли в Сеть, сообщили РБК в компании.

«По результатам анализа утечка данных с сайта <...> имела место. В открытом доступе опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов», — сообщили в пресс-службе 1С. Уточняется, что пароли и другая критично важная информация в открытый доступ не попали. В компании заявили, что причины утечки уже устранены.

Ранее в телеграм-канале «Утечки информации» сообщили, что в открытый доступ был выложен файл с таблицей зарегистрированных пользователей из базы данных «1С: Урок», в котором содержатся почти 190 тыс. ФИО клиентов с телефонами, адресами электронной почты и другой информацией.

Представитель компании Алексей Харитонов в ответ на вопрос, уведомила ли организация Роскомнадзор, сказал «Интерфаксу», что компания подает информацию «в соответствующие органы».

«1С: Урок» предназначен для использования учебных программ и электронных ресурсов педагогами при подготовке к урокам и проведении занятий с учениками начальной и средней школы и для самостоятельного использования школьниками.

Теги
утечка данных новости информационная безопасность
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