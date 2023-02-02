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Минобороны заявило о потере ВСУ более 100 военнных в ЛНР

Минобороны: российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение ВСУ в районе Кармазиновки и Серебрянского лесничества (ЛНР), заявили в Минобороны России. Киев потерял свыше 100 военных, шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30.

Вблизи Краматорска в ДНР российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS и M-270 MLRS. В этом регионе и Запорожской области «нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ».

На донецком направлении уничтожено до 50 украинских военных, танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На южно-донецком и запорожском направлении группировка «Восток» уничтожила более 65 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

В районе Херсона и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

В районе Малокатериновки Запорожской области авиация ВКС уничтожила радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Теги
Минобороны Украина ВСУ ЛНР
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