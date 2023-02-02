Песков призвал не преувеличивать роль ЧВК «Моцарт» на Украине

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Не стоит преувеличивать важность деятельности ЧВК «Моцарт» на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

ЧВК «Моцарт» — американская частная военная компания, состоящая приблизительно из 30 добровольцев — ветеранов элитных войск. Она занималась на Украине обучением военных. Руководство компании подчеркивает, что ее бойцы не участвуют непосредственно в боевых действиях в этой стране.

1 февраля основатель ЧВК американский полковник в отставке Энди Милберн сообщил о прекращении работы компании. На странице компании в Facebook (принадлежит признанной в России и запрещенной компании Meta) сообщается, что акционеры The Mozart Group подали в суд с требованием отстранить Милберна, в том числе за мошенничество и сексуальные домогательства.

«Тот факт, что название и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии — обучения украинских солдат и защиты мирных жителей», — пояснил Милберн, добавив, что сотрудники ЧВК продолжат работу под новым названием.