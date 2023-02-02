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Власти Петербурга назвали причину сбоя в работе городских сервисов

Власти Петербурга объяснили сбой городских сервисов неполадками в системе хранения данных
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В работе некоторых информационных систем Санкт-Петербурга произошел сбой, сообщили РБК в пресс-службе комитета по информатизации и связи города.

Там пояснили, что вышла из строя одна из систем хранения данных. Некоторые информационные системы оказались недоступны из-за переноса и репликации данных на исправные системы хранения данных.

Процесс переноса данных из некоторых систем, содержащих большой объем информации, может занять некоторое время. В этот период доступ к системам может быть затруднен.

Как пишет «Деловой Петербург», утром 2 февраля перестали открываться государственные сайты «Здоровье петербуржца», «Наш Санкт-Петербург» и сервис для отправки обращений в городскую администрацию, а картографические сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС» не показывали движение общественного транспорта, также трудности возникли у автомобилистов, пытающихся оплатить парковку.

В пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга заявили, что государственный сайт «Здоровье петербуржца» временно недоступен из-за сбоя в работе распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД). Такую же причину назвало госучреждение «Организатор перевозок».

В городском центре управления парковками объяснили сбои при оплате парковки техническими работами. Там уточнили, что в этот период штрафы за неоплату начисляться не будут.

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