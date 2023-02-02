В Москве потушили пожар на строительном рынке

Фото: МЧС России по г. Москве

Пожар на строительном рынке на Киевском шоссе в Москве потушили, информации о пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Киевское шоссе, 21-й километр, стр. 1 поступило в 08:40, в 09:49 его локализовали, а в 09:57 — полностью ликвидировали. Горел торговый павильон с мансардной частью на площади 200 кв. м.

«Обстановка на месте пожара спокойная», — отметили в МЧС.

По данным SHOT, горели павильоны на рынке «Строймастер». Телеграм-канал сообщил, что, по предварительным данным, в одноэтажных павильонах могли находиться газовые баллоны.