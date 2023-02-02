Общество ,
0
В Москве потушили пожар на строительном рынке
МЧС: пожарные потушили возгорание на строительном рынке в Новой Москве
Пожар на строительном рынке на Киевском шоссе в Москве потушили, информации о пострадавших нет, сообщили в МЧС.
Сообщение о возгорании по адресу Киевское шоссе, 21-й километр, стр. 1 поступило в 08:40, в 09:49 его локализовали, а в 09:57 — полностью ликвидировали. Горел торговый павильон с мансардной частью на площади 200 кв. м.
«Обстановка на месте пожара спокойная», — отметили в МЧС.
По данным SHOT, горели павильоны на рынке «Строймастер». Телеграм-канал сообщил, что, по предварительным данным, в одноэтажных павильонах могли находиться газовые баллоны.